Duo mit mehreren Zehntausend Euro Falschgeld gefasst

Mehrere Zehntausend Euro Falschgeld finden Beamte bei einem Mann und einer Frau in Stuttgart.

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Mann und eine Frau sind mit mehreren Zehntausend Euro Falschgeld in Stuttgart gefasst worden. Beamte entdeckten den 47-jährigen Mann und die 35-jährige Frau in einem Büro mit Falschgeld, einer Geldzählmaschine und mehreren Tausend Euro echtem Geld, wie die Polizei mitteilte. Ein Zeuge hatte die Beamten demnach alarmiert, als er das Duo mit großen Mengen Geld in dem Bürogebäude sah. Ein Haftrichter erließ einen Haftbefehl gegen die mutmaßlichen Täter. Die Polizei sucht weiter Zeugen und mögliche Geschädigte.