Drei Verletzte bei Wohnungsbrand - 16 Personen gerettet

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die Feuerwehr hat in Herrenberg im Landkreis Böblingen 16 Menschen vor einem Brand in einem Mehrfamilienhaus gerettet. Das Feuer war am Dienstagabend in einer Wohnung des Hauses im Ortsteil Haslach ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Die drei Bewohner hätten ihre Wohnung noch selbst verlassen können, seien aber leicht verletzt worden. Der Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus.

Einige der 16 Bewohner weiterer Wohnungen hätten die Einsatzkräfte mit Hilfe einer Drehleiter aus dem Haus geholt, hieß es. Sie hätten sich wegen des dichten Rauchs nicht selbst ins Freie retten können.

Brandursache unklar

Vier Wohnungen des Hauses seien nach dem Feuer nicht mehr bewohnbar. Die Betroffenen seien bei Angehörigen untergekommen. Die Höhe des Sachschadens stehe noch nicht fest.