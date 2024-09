Zu Beginn des neuen Schuljahrs fehlen erneut Lehrkräfte an den Schulen in Baden-Württemberg, allerdings deutlich weniger als in den vergangenen Jahren. Die Kultusministerin ist zufrieden. Doch ist das gerechtfertigt?

Knapp 400 Quereinstiger starten in diesem Schuljahr als Lehrkräfte an den Schulen. Foto: Julian Stratenschulte/dpa Knapp 400 Quereinstiger starten in diesem Schuljahr als Lehrkräfte an den Schulen. Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.