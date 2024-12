Die dritte Adventswoche wird sehr warm - und dann weiß

Bitte aktivieren Sie Javascript

Knapp eine Woche vor Weihnachten dürfen die ganz dicken Daunenjacken noch einmal kurz im Schrank bleiben: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet am Mittwoch und Donnerstag mit Temperaturen von bis zu 14 Grad in Baden-Württemberg. Am kühlsten bleibe es mit Temperaturen zwischen 8 und 10 Grad noch in Oberschwaben, sagte ein Sprecher. Dazu wird es ungemütlich: Am Mittwoch gebe es vereinzelt Regen, am Donnerstag werde es fast den ganzen Tag durchregnen im Land, hieß es.

Die für Dezember ungewöhnlich milden Temperaturen sind aber nur ein Zwischenspiel. Danach haben zumindest die Menschen im Schwarzwald und auf der Alb die Chance auf ein Wintermärchen. Weil eine Kaltfront durchzieht, soll es laut DWD in der Nacht auf Freitag Frost geben.

Am Freitag fällt bis in mittlere Lagen Schnee, der dann erst einmal liegenbleibt. Im obersten Bergland erwartet der DWD tagsüber Dauerfrost, am Oberrhein können es 7 Grad werden.