Die Bamberger Hofapotheke von 1730: Ein Krokodil hängt über dem Tisch, links auf den Tisch steht ein Kugelfisch und rechts an der Wand hängt ein Einhorn. Verkauft wurde durch das Fenster ganz links. FOTO: ZIMMERMANN Die Bamberger Hofapotheke von 1730: Ein Krokodil hängt über dem Tisch, links auf den Tisch steht ein Kugelfisch und rechts an der Wand hängt ein Einhorn. Verkauft wurde durch das Fenster ganz links. FOTO: ZIMMERMANN

