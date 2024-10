Demos pro und kontra Israel in Stuttgart

Bitte aktivieren Sie Javascript

In Stuttgart hat es kurz vor dem Jahrestag des Hamas-Angriffs auf Israel zwei Demonstrationen mit ganz unterschiedlichen Vorzeichen gegeben. Die Polizei notierte bei beiden Veranstaltungen bis zum späten Nachmittag keine besonderen Vorkommnisse.

Rund 350 Menschen zählte die Polizei am Sonntagnachmittag auf dem Schlossplatz bei einer Kundgebung unter dem Motto »Freiheit für Palästina«. Auf dem Marktplatz erinnerten etwas später etwa 1000 pro-israelische Demonstranten an die Angriffe vor einem Jahr. Die Veranstaltung der Internationalen Christlichen Botschaft Jerusalem bildete den Auftakt zu mehreren Gedenkveranstaltungen, die bundesweit an den Überfall auf Israel erinnern sollen.

Vor einem Jahr, am 7. Oktober 2023, hatten Terroristen der Hamas und anderer extremistischer Gruppen mehr als 1.200 Menschen in Israel getötet und etwa 250 weitere als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt. Dies war der Auslöser für den Gaza-Krieg, in dem nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde bisher rund 42.000 Palästinenser getötet wurden, etwa ein Drittel davon Kinder und Jugendliche.