Demnächst werden Luchse in Karlsruhe auf Natur vorbereitet

Im Karlsruher Oberwald entsteht ein Auswilderungsgehege, das Luchse auf ein Leben in der Natur vorbereiten soll. Im Frühjahr sollen die ersten in Zoos geborenen Luchse auf das rund 5.000 Quadratmeter große Gelände ziehen. Von Karlsruhe aus werden so künftig Luchse europaweit ausgewildert. Das soll die Population der in Mitteleuropa selten gewordenen Karpatenluchse sichern.

Das sogenannte Koordinationsgehege ist das zweite dieser Art in Deutschland. Im thüringischen Hütscheroda gibt es bereits ein solches Gehege. Luchse sind hierzulande in der Natur sehr selten. Deshalb werden in ausgewählten Zoos »Reservepopulationen« gezüchtet und ausgewildert.