Dauerregen nach Frühlingslüftchen im Südwesten

Nach einem frühlingshaften Wochenende müssen sich Menschen in Baden-Württemberg vor Dauerregen wappnen. (Symbolbild)

Nass und nochmals nass: Nach dem Frühlings-Intermezzo mit viel Sonne und zweistelligen Temperaturen am Wochenende muss sich der Südwesten in den nächsten Tagen auf Dauerregen einstellen. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) kann es vor allem ab Mitte der Woche in den Bergen dann auch wieder schneien, vereinzelt ist überfrierende Nässe möglich.

Der Einfluss des irischen Orkantiefs

Bis Mittwoch rechnen die Meteorologen mit stärkerem Wind, im Schwarzwald auch mit Sturmböen. Am Feldberg, dem höchsten Berg im Schwarzwald, kann es auch orkanartig wehen. Die Höchsttemperaturen sollen bis einschließlich Mittwoch zwischen 4 Grad im Donautal und bis zu 14 Grad in Karlsruhe liegen. Insgesamt bleibt es nach Prognose des DWD wechselhaft.