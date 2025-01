Conference League: Keine Kopenhagen-Fans in Heidenheim

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach zuletzt schweren Pyrotechnik-Zwischenfällen in Wien darf der FC Kopenhagen im Rückspiel der Conference League keine Fans mit nach Heidenheim nehmen. Zudem gab es für den dänischen Traditionsclub eine Geldstrafe in Höhe von 40.000 Euro. Dazu wurde ein Fan-Ausschluss für ein weiteres Auswärtsspiel auf Bewährung für einen Zeitraum von zwei Jahren ausgesetzt. Die Dänen haben dem Urteil bereits zugestimmt, teilte der Club mit.

Der 1. FC Heidenheim trifft in den Achtelfinal-Playoffs auf Kopenhagen und muss zuerst auswärts beim Tabellenführer der dänischen Liga antreten. Eine Woche später wird in Heidenheim die Entscheidung fallen, ob der Ostalb-Club den Sprung in die Runde der besten 16 schafft. Die Partien sind für den 13. und 20. Februar terminiert.