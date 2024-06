CDU-Landeschef Hagel: »Menschen vertrauen der CDU«

Eine Wählerin wirft in einem Wahlraum im Rathaus im Sigmaringer Stadtteil Laiz einen Wahlschein in eine Urne.

Bitte aktivieren Sie Javascript

Hagel sagte laut Mitteilung: »Aus dem deutschen Südwesten bringen wir ganz viel Pragmatismus ins Europäische Parlament. Das schafft Wohlstand und ist die Basis für eine starke Wirtschaft.« Von außen und innen sei die Sicherheit Europas bedroht. »Wir stehen für mehr Sicherheit in Europa«, sagte der Parteivorsitzende in Baden-Württemberg. »Wir wollen die EU daher zur Verteidigungsunion weiterentwickeln. Und wir arbeiten für eine europäische Migrationspolitik, die die Herausforderungen fair verteilt und bereits an den Grenzen vor irregulärer, illegaler Migration schützt.« Deutschland müsse in diesen Fragen in der EU vorangehen. »Unsere gewählten Abgeordneten werden da liefern.«

Informationen des Innenministeriums zur Europawahl

Ergebnisse der Europawahlen 2019 In Baden-Württemberg

Dashboard des Statistischen Landesamts zur Europawahl