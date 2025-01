Busfahrer ohne gültigen Führerschein flüchtet nach Unfall

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Busfahrer hat einen Unfall mit drei Autos bei Oberried (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) gebaut und ist danach von der Unfallstelle geflüchtet. Der Mann soll mit abgelaufenen Papieren unterwegs gewesen sein, wie die Polizei mitteilte. So waren die Bescheinigung für seinen Job als Busfahrer, der Führerschein und die Fahrgastbeförderungserlaubnis nicht mehr gültig.

Der Bus kam am Donnerstagabend vermutlichen wegen Schneeglätte ins Rutschen und prallte mit zwei Fahrzeugen auf der anderen Straßenseite zusammen. Zudem fuhr der Bus auf ein Auto auf. Zu dem Zeitpunkt sollen vier bis fünf Menschen im Bus mitgefahren sein. Der 67-jährige Busfahrer soll den Schaden an seinem Bus angeschaut und mit der Beifahrerin eines an dem Unfall beteiligten Autos geredet haben. Danach flüchtete er mit dem Bus und den Fahrgästen von der Unfallstelle.

Die Polizei kontrollierte den Mann auf der Höhe von Freiburg-Mitte im Rahmen einer Fahndung. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Der Schaden liegt bei über 10.000 Euro. Die Beamten suchen nach den Fahrgästen aus dem Linienbus. Die Polizei prüft außerdem, wie lange die Bescheinigungen des Busfahrers abgelaufen sind und ob von dem Busunternehmen ein Fehlverhalten ausgeht.