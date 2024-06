Aktuell Land

Busfahrer nimmt Kradfahrerin Vorfahrt: Schwer verletzt

Ein Omnibusfahrer hat an einer Einmündung eine Motorradfahrerin übersehen, sodass es zu einem Zusammenstoß kam. Nach Auskunft der Polizei vom Sonntag wollte der 42-jährige Busfahrer am Samstag bei Unlingen (Kreis Biberach) auf die Bundesstraße 311 einfahren, auf der die 46-jährige Motorradfahrerin unterwegs war. Sie wollte noch durch Ausweichen einen Zusammenstoß verhindern, was aber nicht gelang. Das Motorrad stieß im Frontbereich mit dem Bus zusammen.