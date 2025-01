Buschmann warnt vor Kollaps

Bitte aktivieren Sie Javascript

FDP-Generalsekretär Marco Buschmann hat kritisiert, dass immer weniger Menschen in Deutschland in der Produktion und immer mehr beim Staat arbeiten würden. »Immer weniger Leute bauen Autos, immer mehr arbeiten beim Staat«, sagte er beim traditionellen Dreikönigstreffen der FDP in der Stuttgarter Oper. Wenn der Staat aber stärker wachse als die Wirtschaft, dann sei der Kollaps vorprogrammiert. In der Industrie gingen Tausende Stellen verloren. Der einzige Bereich mit Personalaufwuchs sei der öffentliche Sektor, vor allem der Bereich Erziehung und Bildung.