Bus bremst: Zehn Fahrgäste leicht verletzt

Bei einem Busunfall in Heidelberg sind zehn Fahrgäste leicht verletzt worden. Das teilte die Polizei am Dienstagabend mit. Der Bus sei wegen Straßenarbeiten schon etwas langsamer gefahren. Der Busfahrer sah sich aber zu einer Notbremsung genötigt, da aufgrund der Arbeiten plötzlich ein Rohr in die Fahrbahn ragte. Die Besatzung eines Rettungswagens konnte vor Ort die Blessuren der Verletzten ambulant versorgen, sodass niemand in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Die genauen Umstände würden noch untersucht.