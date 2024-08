Burg Hohenzollern unter den 100 beliebtesten Sehenswürdigkeiten Deutschlands

Bitte aktivieren Sie Javascript

BISINGEN. Die Burg Hohenzollern steht bei ausländischen Touristen hoch im Kurs. Wie aus einer von der Deutschen Zentrale für Tourismus (DZT) veröffentlichten Umfrage hervorgeht, kommt die Festung auf dem Zollerberg in Bisingen in einem Deutschland-Ranking auf Platz 82. Damit hat es der Stammsitz des preußischen Königshauses und der Fürsten von Hohenzollern als einzige Attraktion aus der Region Neckar-Alb in die Top 100 der beliebtesten Sehenswürdigkeiten Deutschlands geschafft.

Rund 25.000 Menschen aus anderen Ländern als Deutschland stimmten für die Umfrage online ab, wie die DZT mitteilte. Sie ist die von der Bundesregierung beauftragte Marketingorganisation für das Reiseland Deutschland. Das Miniatur-Wunderland in Hamburg ist von ausländischen Touristinnen und Touristen zum sechsten Mal zur beliebtesten Sehenswürdigkeit gewählt worden. Im Ranking folgen der Europapark in Rust, das Phantasialand in Brühl, der Nürburgring, die Stadt Rothenburg ob der Tauber und die Stadt Berlin.

Baden-Württemberg ist auf der Liste der beliebtesten Sehenswürdigkeiten weiter vertreten. Auf Rang 12 liegt der Bodensee mit der Insel Mainau und dem Unesco-Welterbe Klosterinsel Reichenau. Auf Platz 16 kommt das Ravensburger Spieleland in Meckenbeuren (Bodenseekreis). Es folgen der Schwarzwald (Platz 18) und der Erlebnispark Tripsdrill in Cleebronn im Kreis Heilbronn (Platz 19).

Die auf Rang 82 gelandete Burg Hohenzollern gehört zu den schönsten und meistbesuchten Burgen Europas. Die Attraktion zählt zwischen 300.000 und 400.000 Besuchern pro Jahr. (GEA/dpa)