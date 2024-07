Brotdieb würgt Polizisten - Untersuchungshaft

3,05 Euro - diesen Wert hatte die Beute eines mutmaßlichen Diebes in Heilbronn.

Heilbronn (dpa/lsw) - Nach einem mutmaßlichen Lebensmitteldiebstahl in einem Heilbronner Supermarkt soll ein Mann auf dem Polizeirevier mehrere Beamte verletzt haben. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilten, kam der 31-jährige Wohnsitzlose wegen Verdachts eines Diebstahls mit Waffen und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte in Untersuchungshaft.

Den Angaben nach wollte der Verdächtige bereits in der vergangenen Woche in einem Discounter eine Cola und ein Brot im Wert von 3,05 Euro kaufen, doch sein Münzgeld und ein Pfandbon reichten nicht zum Bezahlen. Als er ohne zu bezahlen gehen wollte, hielten zwei Mitarbeiterinnen ihn bis zum Eintreffen der Polizei auf.

Weil er seine Personalien nicht angeben wollte, durchsuchten die Beamten seinen Rucksack und fanden darin Werkzeug und einen 22 Zentimeter langen Schraubendreher. Obwohl der Mann den Schraubendreher nicht genutzt, ihn aber griffbereit gehabt habe, stehe er ihm Verdachts des Diebstahls mit Waffen, sagte ein Polizeisprecher.

Zur Feststellung der Personalien wurde der mutmaßliche Dieb zum Polizeirevier gebracht. Beim Anlegen der Handschellen trat und schlug er nach Angaben der Polizei um sich und würgte einen Beamten. Vier Beamte wurden dabei verletzt.

Pressemitteilung