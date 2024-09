Brennender Lastwagen: Verpuffung verletzt Polizisten

Bitte aktivieren Sie Javascript

Beim Löschen eines brennenden Lastwagens in Göppingen ist ein Polizist durch eine Verpuffung verletzt worden. In den frühen Morgenstunden des Dienstags sei das brennende Fahrzeug von einem Zeugen gemeldet worden, teilte die Polizei mit. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte kam es demnach zu mehreren Verpuffungen am Fahrzeug. Ein Polizeibeamter wurde durch eine Druckwelle nach einer solchen Verpuffung zu Boden geschleudert und verletzt. Er kam in eine Klinik.

Auch zwei Fensterscheiben eines nahegelegenen Wohnhauses sowie ein in der Nähe geparktes Auto wurden beschädigt. Der Schaden wurde auf mindestens 100.000 Euro geschätzt. Die Ursache des Brandes sowie die Ladung des Lastwagens waren zunächst unklar. Die Polizei ermittelt.