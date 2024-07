Brandserie in Karlsruhe - Ermittlungen laufen

Die Feuerwehr musste in Karlsruhe in der Nacht zu gleich drei Einsätzen ausrücken. (Symbolbild)

Im Karlsruher Stadtteil Waldstadt hat es in der Nacht gleich dreimal gebrannt. Der Schaden soll sich auf 250.000 Euro belaufen. Wie ein Sprecher der Polizei sagte, brach an einer Waldorfschule in den frühen Morgenstunden aus zunächst unbekannter Ursache ein Feuer aus.

Demnach sei ein Gewächshaus abgebrannt. Ein Werkraum brannte nach bisherigen Erkenntnissen nur teilweise aus. Das Schulgebäude selbst sei nicht betroffen gewesen. Verletzte habe es keine gegeben.

In einer Straße in der Nähe der Schule gerieten den Angaben nach auch zwei Altpapiertonnen in Brand. Im gleichen Bezirk brannten außerdem Kartonagen, die außerhalb eines Supermarktes gelagert waren. Der Supermarkt wurde nicht beschädigt.

Aktuell könne ein Zusammenhang der Taten nicht ausgeschlossen werden. Ob es sich um Brandstiftung handele, könne derzeit laut Sprecher nicht gesagt werden. Die Ermittlungen laufen.