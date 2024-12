Brand nach Knallgeräuschen in Kippenheim

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Brand auf einer Baustelle hat die Feuerwehr in Kippenheim im Ortenaukreis auf den Plan gerufen. Dort waren Holzbalken in Brand geraten, wie die Polizei mitteilte. Zeugen berichteten, dass sie vor Ausbruch des Feuers am Montagnachmittag »Knallgeräusche wie von Feuerwerkskörpern aus Richtung der Örtlichkeit wahrgenommen« hätten. Außerdem seien mehrere Personen, vermutlich Kinder, von der Baustelle weggerannt.

Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt. Die Vermutung liege nahe, dass der Brand etwas mit den Kindern und dem Feuerwerk zu tun habe, aber gesichert sei das noch nicht, so ein Sprecher.