Brand in Wohngebäude im Ortenaukreis

In einem Wohngebäude in Renchen (Ortenaukreis) ist am Montag ein Brand ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilte, wurden nach ersten Erkenntnissen zwei Menschen verletzt. Laut einer Sprecherin erlitt eine Person eine Rauchgasvergiftung, eine zweite einen Schock. Wegen der Löscharbeiten war die Bundesstraße 3, die durch Renchen führte, am Montagnachmittag für rund drei Stunden gesperrt. Die Ursache für das Feuer war zunächst unklar. Den Schaden schätzte die Polizei auf einen mittleren sechsstelligen Betrag.