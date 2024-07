Brand in Sauna - drei Verletzte, Einfamilienhaus unbewohnbar

Bitte aktivieren Sie Javascript

Beim Brand eines Einfamilienhauses in Heddesbach (Rhein-Neckar-Kreis) sind drei Menschen verletzt worden. Das Gebäude ist nun einsturzgefährdet. Ersten Erkenntnissen zufolge brach der Brand in der Sauna des Hauses aus, wie die Polizei mitteilte. Eine 65-jährige Hausbewohnerin wurde schwer verletzt per Hubschrauber in eine Klinik geflogen, ein 72 Jahre alter Mann mit dem Rettungswagen ins leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Außerdem habe eine 92-jährige Nachbarin aufgrund eines offenen Fensters eine leichte Rauchgasvergiftung erlitten.

Auf dem Rückweg von diesem Einsatz verunglückte ein Fahrzeug der Feuerwehr: Weil eine Straße noch gesperrt war, habe der 34-jährige Fahrer eine Alternativroute wählen müssen, teilte die Polizei mit. Dieser Weg führte über einen abschüssigen geschotterten Feldweg, der wegen der Witterungsverhältnisse instabil war. Das Fahrzeug rutschte während der Fahrt abrupt ab und überschlug sich hangabwärts einmal. Die fünf Insassen, Angehörige einer Freiwilligen Feuerwehr, wurden leicht verletzt. Der entstandene Schaden am Einsatzfahrzeug wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt.

Die Löscharbeiten dauerten bis zum Abend an. Die Polizei schätzte den Schaden am Abend auf 400.000 Euro. Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg ermittelt.