Brand in Mehrfamilienhaus - Bewohner kommt ums Leben

Bei einem Brand in einem Wohnhaus in Altbach (Kreis Esslingen) ist ein Mensch ums Leben gekommen. Ein 47 Jahre alter Bewohner starb noch vor Ort an seinen schweren Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Das Feuer war aus noch ungeklärter Ursache am frühen Morgen in einer Wohnung des Hauses ausgebrochen, wie ein Sprecher der Polizei sagte.

Das betroffene Gebäude sowie angrenzende Gebäudeteile wurden während der Löscharbeiten evakuiert. Die Bewohner konnten mit Ausnahme einer Frau gegen 10.30 Uhr in ihre Wohneinheiten zurückkehren, die unmittelbare Anwohnerin kam bei Angehörigen unter.

Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf mehrere

Hunderttausend Euro. Die Kriminalpolizei nahm Ermittlungen zur Brandursache auf.