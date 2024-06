Brand in Lagerhalle in Stuttgart: Hotel vorsorglich geräumt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Brand einer Lagerhalle in Stuttgart hat am Donnerstag eine große und sichtbare Rauchsäule verursacht. Das Feuer sei in der Halle im Stadtbezirk Zuffenhausen aus bislang ungeklärter Ursache ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Verletzt wurde niemand. Betroffen von dem Feuer sei ein Sozialunternehmen gewesen, das Elektroschrott recycle. Zunächst habe die Belegschaft versucht, den Brand selber zu löschen. Ein hinter der Lagerhalle befindliches Hotel wurde vorsichtshalber geräumt. Über die Anzahl der betroffenen Menschen gab es zunächst keine Angaben. Die Feuerwehr hatte die Bewohner im Umkreis aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten und Klimaanlagen abzuschalten. Auskünfte zur Höhe des möglichen Schadens konnte die Polizei zunächst nicht erteilen.