Brand in Garage - Mehr als 70 Menschen müssen Haus verlassen

Eine Frau und ein Feuerwehrmann sind bei einem Tiefgaragenbrand in Altensteig (Landkreis Calw) leicht verletzt worden. Mehr als 70 Bewohner mussten das Mehrfamilienhaus am späten Montagabend verlassen, wie Polizei und Feuerwehr mitteilten. Ein in der Garage geparktes Auto hatte demnach wegen eines technischen Defekts Feuer gefangen. Vier Fahrzeuge in der Garage brannten laut der Feuerwehr aus, 14 weitere wurden beschädigt. Es entstand ein sechsstelliger Schaden.

Bislang können die Bewohner nicht in das Haus zurück. Die Gemeinde brachte 44 Menschen in einer Sporthalle unter. Darunter waren auch drei Familien mit Kleinkindern - für die Familien besorgte die Stadt Wohnungen. Für die anderen Bewohner sei die Stadt in Gesprächen mit einer sozialen Einrichtung. Sie blieben zunächst jedoch in der Halle. Wann die Bewohner zurückkehren können, sei bisher nicht absehbar, sagte Bürgermeister Gerhard Feeß (CDU).