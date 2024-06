Brand in Dettinger Einfamilienhaus: Rettungshubschrauber im Einsatz

Bitte aktivieren Sie Javascript

DETTINGEN. Zu einem Brand in einem Einfamilienhaus mussten am Dienstagmorgen, gegen 6.15 Uhr, die Rettungskräfte in die Dettinger Schneckenhofengasse ausrücken. Zuvor war aus bislang ungeklärter Ursache das Feuer in einem Kellerraum des Hauses ausgebrochen. Das teilt die Polizei mit. Durch den starken Rauch wurde ein Bewohner des Gebäudes auf den Brand aufmerksam und ging ins Freie. Dort sprach er einen Passanten an, der die Feuerwehr verständigte. Der Feuerwehr gelang es im Anschluss ein Ausbreiten der Flammen zu verhindern. Bei der Brandbekämpfung fanden sie einen 80 Jahre alten Bewohner in dem Haus, der sich eine schwere Rauchgasintoxikation zugezogen hatte. Er musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden.

Der 52 Jahre alte Brandentdecker wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht und ebenfalls stationär aufgenommen. Der Schaden beläuft sich einer ersten Schätzung nach auf etwa 100.000 Euro. Während der Löscharbeiten musste die Schneckenhofengasse voll gesperrt werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. (pol)