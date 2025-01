Brand in Asylunterkunft – vorläufiges Obduktionsergebnis

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach dem Brand mit einem Toten in einer Asylunterkunft in Vaihingen an der Enz (Kreis Ludwigsburg) ist nun ein vorläufiges Ergebnis bekanntgegeben worden. Demnach starb der 58-Jährige an Brandverletzungen und einer Rauchgasvergiftung, wie ein Polizeisprecher sagte. Anhaltspunkte für eine Gewalteinwirkung Dritter gebe es nicht.

Nach neuestem Stand waren drei weitere Bewohner verletzt und in Krankenhäuser gebracht worden. Wie schwer sie verletzt wurden, ist nicht bekannt. Auch ein Feuerwehrmann sei bei dem Einsatz leicht verletzt worden.

Ermittlungen zur Brandursache dauern an

In der Unterkunft waren neben Asylbewerbern auch Obdachlose untergebracht. 19 Menschen wohnten dort, darunter der Verstorbene. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern weiter an.

Das einstöckige Gebäude ist einsturzgefährdet. Das Dach musste nach dem Brand am Dienstag abgetragen werden. Heute konnte die Kriminaltechnik der Polizei ihre Arbeit fortführen.