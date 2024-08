Brand in Arena der Bietigheim Steelers

In der Spielhalle der Bietigheim Steelers hat es gebrannt. (Archibvbild)

Bei einem Brand in der EgeTrans Arena der Eishockey-Mannschaft Bietigheim Steelers ist ein geschätzter Schaden von 500.000 Euro entstanden. Das Feuer sei in einer Sauna im Untergeschoss der Sport- und Mehrzweckhalle in Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) ausgebrochen, sagte ein Polizeisprecher.

Die Sauna sei vollständig ausgebrannt. Große Teile des Untergeschosses seien ebenfalls durch den Brand beschädigt worden. Die Sauna war bei Ausbrechen des Brandes eingeschaltet. Ein technischer Defekt könne somit nicht ausgeschlossen werden. Verletzt wurde niemand. Ob die Halle nun weiter benutzt werden könne, sei bislang unklar.

In den sozialen Medien teilte die Mannschaft diesbezüglich mit: »Über das genaue Ausmaß und mögliche Folgen für die weitere Saisonvorbereitung kann zum jetzigen Zeitpunkt keine Aussage getroffen werden.«

Die Bietigheim Steelers spielten bis vor zwei Jahren in der Deutschen Eishockeyliga (DEL) und waren dann bis in die Oberliga Süd abgestürzt.