Bewohner rettet sich bei Brand über Dach: Hoher Schaden

60 Menschen in dem Mehrfamilienhaus und in drei Nachbargebäuden mussten ihre Wohnungen verlassen. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden von etwa 500.000 Euro. Während der Löschung sei auch eine Gasflasche explodiert. Dadurch sei das Haus erheblich beschädigt worden. Auch in der Nähe geparkte Autos seien beschädigt worden. Hierzu war zunächst keine Schadenssumme bekannt.

Als die Feuerwehr anrückte, standen die Wohnung und der Dachstuhl den Angaben zufolge bereits komplett in Brand. Für die Bewohner der vier Gebäude wurde eine Sammelstelle eingerichtet. Die Bewohner der Nachbarhäuser konnten am frühen Donnerstagmorgen in ihre Wohnungen zurückkehren. 25 Bewohner aus dem Brandobjekt wurden größtenteils weiterhin durch die Stadt Ludwigsburg untergebracht.

