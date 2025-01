Betrunkener klaut Schuhe aus Treppenhaus und zeigt sich an

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Betrunkener hat für ein Trinkspiel fremde Schuhe aus einem Treppenhaus in Heidelberg geklaut und sich später selbst angezeigt. Der 36-Jährige entwendete das Paar schwarzer Sneaker in der Nacht zu Freitag in einem Mehrfamilienhaus, wie die Polizei mitteilte. Dorthin war er demnach kurzerhand von einem Paar eingeladen worden, das er an dem Abend in der Stadt kennengelernt hatte.

Da er nach dem Trinkspiel nicht mehr gewusst habe, wohin er die Schuhe zurückbringen müsse, habe er sie mit nach Hause genommen. Laut Polizei scheiterte tags darauf ein zweiter Versuch, die Schuhe zurückzubringen: Der Mann fand das Mehrfamilienhaus nicht mehr, in dem er zu Gast war. Er zeigte sich selbst an und übergab die Schuhe an die Polizei, die nun nach der Besitzerin der Sneaker sucht.