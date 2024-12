Betonbrocken lösen sich von Brücke und stürzen auf Autobahn

Bitte aktivieren Sie Javascript

Mehrere Betonbrocken haben sich am Kreuz Stuttgart von einer Brücke gelöst, sind auf die Autobahn 831 gestürzt und haben so für Verkehrsbehinderungen gesorgt. Die bis zu zehn Zentimeter großen Brocken hätten sich aufgrund der Witterung an der Unterseite einer Brücke am Kreuz Stuttgart im Bereich einer Außenkante gelöst, sagte eine Sprecherin der Autobahn GmbH Niederlassung Südwest. Alle vier dort befindlichen Brücken würden nun von Experten überprüft. Sollten weitere kritische Stellen gefunden werden, an denen sich Betonstücke lösen könnten, würden diese vorsorglich entfernt werden.

Die Betonbrocken, die auf der Autobahn landeten, seien mittlerweile beseitigt, wie eine Polizeisprecherin sagte. Wie viele es genau waren, war zunächst nicht bekannt. Am Mittag war die Fahrbahn Richtung Singen nur einspurig befahrbar. Ein Stau hatte sich zeitweise mit steigender Tendenz ab Stuttgart-Vaihingen gebildet. Auch auf der Kreisstraße 1055 gab es wegen Ausweichverkehr einen Stau von zwei Kilometern.