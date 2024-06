Bericht: Geschäftsführerin verlässt Rhein-Neckar Löwen

Jennifer Kettemann, Geschäftsführerin der Rhein-Neckar Löwen, beantwortet in der SAP-Arena Fragen von Journalisten. Kettemann machte finanzielle Unregelmäßigkeiten beim Bundesligisten publik. Nun sollen sich die Rhein-Neckar Löwen laut einem Medienbericht von Kettemann trennen.

Der Handball-Bundesligist Rhein-Neckar Löwen wird sich laut einem Medienbericht von seiner Geschäftsführerin Jennifer Kettemann trennen. Der Club aus Mannheim werde diese Entscheidung schon in Kürze bekanntgeben, schreibt der »Mannheimer Morgen« am Freitag. Es sei aber noch unklar, ob Kettemann die Löwen, bei denen sie seit 2016 arbeitet, sofort oder erst zu einem späteren Zeitpunkt verlasse.

Der deutsche Meister von 2016 und 2017 sowie EHF-Pokalsieger von 2013 konnte in den vergangenen Jahren trotz des überraschenden Pokalsiegs von 2023 häufig nicht mehr an die früheren starken Leistungen anknüpfen. Der zwölfte Rang in der zurückliegenden Saison war die schlechteste Bundesliga-Platzierung seit dem Aufstieg 2005.

Zudem machte Kettemann Mitte April finanzielle Unregelmäßigkeiten im Verein öffentlich. Es seien »Täuschungen und unwahre Darstellungen in unseren Büchern« festgestellt worden, erklärte sie damals.

