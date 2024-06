Aktuell Land

Behörden: Keine Entwarnung in Ravensburg

Nach den ergiebigen Regenfällen und angesichts des angekündigten weiteren Dauerregens in Oberschwaben warnt auch der Landkreis Ravensburg vor steigenden Wasserständen in den Flüssen. Derzeit könne keine Entwarnung in Sachen Hochwasser gegeben werden, teilte die Behörde am Montag mit. »Die Lage bleibt weiter angespannt.« Durch die befürchteten Regenmengen könnten die Pegelstände der Donau- und Bodenseezuflüsse im Oberschwäbischen rapide steigen, lokale Überflutungen seien möglich.