Bedrohungslage in Straubenhardt - Kindergarten geräumt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nachdem seine Kinder vom Jugendamt in Obhut genommen werden sollten, hat ein Mann in Straubenhardt (Enzkreis) einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Er sei durch Spezialkräfte vorläufig festgenommen worden, teilte die Polizei mit.

Mitarbeiterinnen des Jugendamts und ein Integrationsbeauftragter hatten die beiden Kinder am Morgen in Obhut nehmen wollen. Der 37 Jahre alte Vater habe in seiner Wohnung aggressiv reagiert und die Anwesenden bedroht, sodass diese die Polizei verständigten.

Der Mann habe bei dem Einsatz seine Wohnung verlassen, geschrien und dabei kurz ein Messer in Richtung der Beamten gehalten, das er dann aber abgelegt habe. Er habe sich widerstandslos festnehmen lassen.

Kinder blieben unverletzt

Die beiden Kinder des Mannes blieben unverletzt. Das Jugendamt nahm sie in Obhut. Weitere Menschen befanden sich laut Polizei nicht in der Wohnung. Die Hintergründe waren zunächst unklar.

Bei dem Polizeieinsatz am Vormittag wurde wegen der räumlichen Nähe vorsorglich auch eine angrenzende Kindertagesstätte zeitweilig geräumt. Kinder und Erzieher seien aber nicht gefährdet gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Der Betrieb habe nach dem Polizeieinsatz wieder aufgenommen werden können.