Bayaz kritisiert ständigen Haushaltsstreit der Ampel

Baden-Württembergs Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne) hat genug vom Haushaltsstreit der Ampel-Koalition. »Wenn eine Regierung jedes Jahr durch die Haushaltsverhandlungen quasi an den Rand des Scheiterns gerät, schadet das der Funktionsfähigkeit des Landes und irgendwann auch unserer Demokratie«, sagte Bayaz dem »Südkurier« (Konstanz/Mittwoch).

Um die Finanzprobleme in Zukunft lösen zu können, will Bayaz demnach zwar nicht die Schuldenbremse abschaffen, aber Zukunftsausgaben mit Sondervermögen finanzieren. Von der Ampel-Koalition erwartet er dem Zeitungsbericht zufolge keinen großen Wurf in Sachen Haushalt und soziale Sicherungssysteme.