Markus Söder (CSU), Parteivorsitzender und Ministerpräsident von Bayern, gibt am Rande eines Besuchs anlässlich Hochwasserlage an einer überfluteten Straße nahe der Donaubrücke ein Interview.

»Unser Nachbarland Bayern ist von schweren Überschwemmungen betroffen und in einer sehr ernsten, schwierigen Situation«, sagte Innenminister Thomas Strobl (CDU) der dpa. »Jetzt ist länderübergreifende Solidarität gefordert – und genau das ist die Stärke des Föderalismus: Der eine braucht, der andere hat. In diesen Stunden der höchsten Not leisten wir unserem Nachbarland schnelle, tatkräftige und zielgerichtete Hilfe.«