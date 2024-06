Aktuell Land

Bündnis gegen Rechts: Migration gehört zu Mannheim

Nach der tödlichen Messerattacke auf einen Polizisten hat das Bündnis »Mannheim gegen Rechts« vor antimuslimischem Rassismus gewarnt und zur Teilnahme an einer Demonstration am Freitag aufgerufen - eine Woche nach der Tat. »Der erste Mensch, der den Angreifer abwehrte und Zivilcourage bewies, war Muslim. Eine Ersthelferin trug ein Kopftuch«, heißt es in einer Mitteilung des Bündnisses vom Mittwochabend über den tödlichen Angriff auf den 29-jährigen Polizeibeamten.