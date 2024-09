Autotransporter fängt Feuer - 230.000 Euro Schaden

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein mit Autos beladener Sattelzug ist auf der Autobahn 6 in Brand geraten und hat zu Verkehrsproblemen geführt. Der Laster sei in Richtung Nürnberg unterwegs gewesen, teilte die Polizei mit. Bei Satteldorf (Landkreis Schwäbisch Hall) habe ein Reifen Feuer gefangen. Der 49 Jahre alte Fahrer habe auf dem Standstreifen gehalten und versucht, das Feuer zu löschen. Trotzdem hätten die Flammen auf mehrere der geladenen Autos, darunter zwei Elektroautos, übergegriffen.

Das Feuer zu löschen, dauerte laut Polizei mehr als zwei Stunden. Der Fahrer blieb demnach unverletzt, fünf der geladenen Autos wurden beschädigt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 230.000 Euro. Als Brandursache vermuten die Ermittler einen technischen Defekt.

Die A6 wurde in Fahrtrichtung Nürnberg gesperrt. Der Rückstau sei in der Spitze 16 Kilometer lang gewesen, hieß es. Die Reinigung der Fahrbahn dauerte am Abend zunächst an.