Autofahrerin stirbt bei Zusammenstoß mit Linienbus

Die 21-jährige Fahrerin eines Transporters ist bei einem Zusammenstoß mit einem Linienbus im Kreis Heilbronn ums Leben gekommen. Nach Polizeiangaben geriet die Frau bei Langenbrettach mit ihrem Wagen in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr und prallte frontal gegen den entgegenkommenden Bus. Sie sei noch vor Ort an ihren schweren Verletzungen gestorben.

Der 45-jährige Busfahrer kam laut Polizei mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Zwei Kinder, die sich im Bus befanden, hätten einen Schock erlitten und seien von ihren Eltern abgeholt worden. Ein Sachverständiger soll nun die genaue Unfallursache klären. Die Kreisstraße war den Angaben nach für mehrere Stunden komplett gesperrt.