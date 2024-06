Aktuell Land

Autofahrer weicht Reh aus und fährt gegen Baum

Beim Versuch, einem Reh auszuweichen hat ein Autofahrer auf einer Kreisstraße in Konstanz die Kontrolle über sein Auto verloren und ist mit seinem Fahrzeug gegen einen Baum gekracht. Der 18-Jährige und eine gleichaltrige Mitfahrerin wurden leicht verletzt. Eine weitere 17-jährige Mitfahrerin wurde schwer an der Schulter verletzt, wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte. Sie habe wohl kurzzeitig das Bewusstsein verloren. Beide Mitfahrerinnen wurden in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer wurde vor Ort behandelt.