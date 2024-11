Autofahrer soll Mann absichtlich angefahren haben

Die Polizei in der Türkei hat einen Tatverdächtigen festgenommen, der in Stuttgart einen Mann angefahren haben soll. (Symbolbild)

Ein Jahr nach einer Attacke mit einem Auto auf einen Fußgänger in Stuttgart ist der mutmaßliche Fahrer von der türkischen Polizei festgenommen worden. Der 26-Jährige habe sich nach der Tat im Oktober vergangenen Jahres in die Türkei abgesetzt, sagte ein Polizeisprecher aus Stuttgart. Anfang Oktober und somit ein Jahr später sei er den Beamten der Kriminalpolizei übergeben worden. Diese begleiteten ihn aus der Türkei nach Deutschland. Der Mann sitzt nun in Untersuchungshaft. Gegen ihn wird wegen versuchten Totschlags ermittelt.

Es gebe Anhaltspunkte dafür, dass es sich bei dem Vorfall nicht um einen Unfall handele, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Der Tatverdächtige sei stattdessen mit Absicht auf das 31-jährige Opfer zugefahren. Der Sprecher wollte sich nicht dazu äußern, ob es eine Vorgeschichte zwischen den Männern gegeben habe.

Nach Polizeiangaben hatte das Opfer im Oktober vergangenen Jahres eine Straße in Stuttgart-Vaihingen überqueren wollen, als es von dem Auto getroffen und schwer verletzt worden war. Der Täter flüchtete nach der Tat in Richtung Autobahn und konnte trotz Fahndung mit Polizeihubschrauber nicht gefunden werden. Später entdeckte die Polizei das abgestellte Fahrzeug und beschlagnahmte es.