Autofahrer rast unter Drogeneinfluss der Polizei davon

Ein Autofahrer ist auf der Autobahn 6 bei Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis) der Polizei davongerast - zuvor hatte er Marihuana konsumiert. Der 27-Jährige sollte einer Kontrolle unterzogen werden, wie die Polizei mitteilte. Doch dann gab der Mann Gas und fuhr mit teilweise 200 Kilometer pro Stunde über den Standstreifen. Als der Verkehr dichter wurde, musste der Verdächtige seine Flucht aufgeben.

Er gab zu vor der Fahrt Marihuana konsumiert zu haben. Auch ein Urintest schlug positiv an. Nun sieht er sich nicht nur einer Anzeige wegen Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss ausgesetzt. Er muss sich wegen der Tat am Donnerstag auch für die Gefährdung des Straßenverkehrs sowie eines verbotenen Fahrzeugrennens verantworten. Der Führerschein wurde ihm an Ort und Stelle abgenommen.