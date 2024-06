Autofahrer prallt in Lastwagen und stirbt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein 35 Jahre alter Mann ist am Montagmorgen auf einer Bundesstraße bei Neulingen (Enzkreis) mit seinem Wagen frontal in einen Lastwagen geprallt und gestorben. Bisherigen Erkenntnissen zufolge war der Mann zuvor auf gerader Strecke auf die Gegenfahrbahn geraten, wo ihm der Lkw entgegenkam. Warum der 35-Jährige von seiner Spur abkam, ist nach Angaben einer Polizeisprecherin noch völlig unklar. Er erlag seinen Verletzungen noch am Unfallort. Der Fahrer des Lastwagens blieb unverletzt. Die B294 musste gesperrt werden.