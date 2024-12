Autofahrer läuft nach Unfall auf Autobahn bei Kirchheim/Teck mit Kennzeichen davon

Bitte aktivieren Sie Javascript

KIRCHHEIM/TECK. Ein Autofahrer ist nach einem Unfall mit seinem Wagen auf der A8 ausgestiegen und zu Fuß mit den Kennzeichen davongelaufen. Der Wagen habe sich zwischen den Anschlussstellen Kirchheim-West und Wendlingen (Kreis Esslingen) überschlagen, teilte die Polizei mit. Andere Fahrzeuge seien nicht beteiligt gewesen. Zeugen sahen demnach den Unfall und wählten den Notruf.

Als die Beamten am Unfallort eintrafen, fehlte jede Spur von dem 38-Jährigen. Die Polizei fand den Mann kurz darauf betrunken in der Nähe des Unfallorts. Er habe sich bei dem Unfall leicht verletzt, hieß es weiter. Der Mann habe seinen Führerschein abgeben müssen. Die Autobahn war in Fahrtrichtung Stuttgart für zwei Stunden teilweise gesperrt. (dpa)