Auto stößt gegen Polizeiwagen auf Einsatzfahrt

Bei einem Zusammenstoß mit einem Streifenwagen auf Einsatzfahrt in Dossenheim (Rhein-Neckar-Kreis) ist ein Autofahrer leicht verletzt worden. Polizeiangaben von Dienstag zufolge fuhr der 32-Jährige bei Grün auf eine Kreuzung und stieß dort mit dem Streifenwagen zusammen. In der Folge wurde sein Auto gegen einen weiteren wartenden Wagen geschleudert. Die Polizeistreife hatte sich auf einer Einsatzfahrt befunden und eine rote Ampel überquert. Bei dem Unfall am Montag entstand ein Schaden von mehr als 50.000 Euro.