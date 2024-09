Auto stößt gegen Lastwagen - Pkw-Fahrerin stirbt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Eine Autofahrerin ist nach einem Frontalzusammenstoß mit einem Lkw im Schwarzwald gestorben. Die 51-Jährige geriet am Morgen auf der Bundesstraße 33 bei St. Georgen (Schwarzwald-Baar-Kreis) mit ihrem Wagen in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn und stieß dort gegen einen entgegenkommenden Lastwagen, wie die Polizei mitteilte. Sie erlag ihren Verletzungen an der Unfallstelle. Warum sie auf die Gegenfahrbahn kam, war zunächst unklar. Der Lastwagenfahrer erlitt einen Schock. Es entstand ein Schaden von mehr als 85.000 Euro.