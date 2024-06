Auto prallt in Firmengebäude - Fahrer läuft weg

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. Ihren Angaben nach fuhr der Mann in der Nacht auf Dienstag seinen Wagen mit hoher Geschwindigkeit in einen Rottweiler Teilort. Der Wagen überholte zwei Autos und kam an einer Einmündung von der Straße ab. Dort hob das Auto am Bordstein ab, kam kurz an dem abfallenden Firmengelände auf und prallte dann mit der Front in das Gebäude. Menschen befanden sich laut Polizei zum Unfallzeitpunkt nicht darin.

Der Unfallwagen kam vor der Eingangstür zum Stehen. Der Fahrer flüchtete Zeugen zufolge mit einer blutenden Kopfwunde. Die Polizei schätzt den Schaden am Gebäude auf circa 100.000 Euro, jenen am Auto auf etwa 40.000 Euro.

Pressemitteilung