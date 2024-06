Auto prallt auf der Flucht vor der Polizei gegen Hauswand

Ein Polizeifahrzeug fährt mit Blaulicht an einem Gebäude vorbei

Der Polizei waren zuvor die gestohlenen Kennzeichen am Wagen aufgefallen. Das Trio gab Gas, überfuhr mindestens eine rote Ampel und bog falsch herum in eine Einbahnstraße ein. Allerdings verlor der 21-jährige Fahrer nach Polizeiangaben von Samstag die Kontrolle über das Auto. Während er ebenso wie sein 18-jähriger Beifahrer gestellt wurde, konnte der dritte Mann zunächst entkommen. Nicht genug Ärger: Die Männer hatten bei der Fahrt am Freitagabend Drogen bei sich, das Auto war abgemeldet, sie hatten beim Tanken betrogen und einen Führerschein hatte der junge Fahrer auch nicht.

Pressemitteilung