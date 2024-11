Auto gerät in Gegenverkehr - Zwei Menschen tödlich verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Zwei Menschen sind bei einem Frontalzusammenstoß auf der B33 bei Steinach (Ortenaukreis) gestorben. Ein Mann sei am Freitag mit seinem Wagen in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geraten, teilte die Polizei mit. Dort kam es dann zum Zusammenstoß. Die Insassen des entgegenkommenden Autos wurden durch den Aufprall demnach so stark verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen erlagen. Sanitäter brachten den anderen Fahrer mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Polizei nahm die Ermittlung zu den Hintergründen auf.