Auto fängt bei Schweißarbeiten Feuer - 800.000 Euro Schaden

Bei Schweißarbeiten ist in einer früheren Tankstelle in Tettnang im Bodenseekreis ein Feuer ausgebrochen. Durch den Brand entstand ein Schaden in Höhe von 800.000 Euro, wie ein Polizeisprecher am frühen Samstagmorgen sagte. Ein 80 Jahre alter Mann sei zudem wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht worden.

Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler soll der Senior am Freitag dort mit einem Schweißgerät an einem Fahrzeug gearbeitet haben. Der Wagen habe den Angaben zufolge dann Feuer gefangen. Der 80-Jährige hat laut Polizei noch versucht, das Feuer selbst zu löschen. Dies war aber vergeblich, die Garage brannte völlig aus.

Die Flammen griffen auch auf das Wohnhaus über. Das Haus sei nicht mehr bewohnbar. Den Angaben zufolge wird die ehemalige Tankstelle mittlerweile als Garage genutzt. Kraftstoffe werden demnach dort nicht mehr gelagert.