Auto fährt in Café: Drei Verletzte bei Verkehrsunfall

Ein Auto ist in Rechberghausen (Kreis Göppingen) in den Außenbereich eines Cafés geraten und hat drei Menschen verletzt. Die Polizei ging nach ersten Informationen von einem Verkehrsunfall aus, wie ein Sprecher sagte. Die Ursache des Unfalls war zunächst unklar. Zwei der Opfer erlitten schwere Verletzungen. Im weiteren Verlauf soll das Auto gegen ein anderes Fahrzeug geprallt sein. Nach dem Vorfall am Mittwochnachmittag wurde ein Gutachter zum Unfallort gerufen. Auch ein Rettungshubschrauber befand sich in der Luft.